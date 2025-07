È vero che mangiare formaggio a cena può causare incubi? Un nutrizionista spiega tutto  

C'è una teoria ampiamente diffusa secondo cui mangiare formaggio, o meglio latticini, prima di andare a letto potrebbe alterare il sonno o causare incubi. È vero? È vero che il formaggio provoca incubi se lo si mangia di notte? A questa domanda ha risposto Pablo Ojeda, rinomato nutrizionista e collaboratore di diversi programmi televisivi. L'esperto ha assicurato che questo è falso e che non è esattamente così: "Vi dico, è uscito uno studio che dice che alcune persone hanno sogni più intensi se mangiano latticini prima di dormire, ma questo non significa che il formaggio provochi incubi".

Cosa succede se mangi formaggi prima di andare a letto

Secondo lo studio citato da Pablo Ojeda, condotto da un gruppo di scienziati della MacEwan University di Edmonton, Canada, è stato scoperto un legame tra incubi e intolleranza al lattosio. "Quello che succede è che se si è intolleranti al lattosio o se il lattosio provoca malessere, si possono avere gas e disturbi notturni", ha detto il nutrizionista. Questo interrompe il sonno: "E quando il sonno è frammentato, soprattutto nella fase REM, è lì che compaiono sogni strani o più negativi", ha detto Pablo Ojeda. L'esperto di nutrizione ha affermato che il vero problema non è il formaggio, né i "titoli di giornale che fanno così paura". Il principale ostacolo, secondo Pablo Ojeda, è il modo in cui viene digerito e il momento in cui viene consumato.

Formaggi e incubi, il consiglio dell'esperto

"Se ti fa stare bene, ehi, se non ceni subito prima di andare a letto, goditi il ​​formaggio senza timore. Un po' di formaggio è meraviglioso", ha ribadito Ojeda per poi aggiungere: "Come sempre, ascolta il tuo corpo e non i titoli dei giornali". Ovviamente sempre con moderazione: il formaggio, pur essendo una fonte di nutrienti importanti come calcio e proteine, può essere ricco di grassi saturi e sodio, che, se consumati in eccesso, possono avere effetti negativi sulla salute cardiovascolare.