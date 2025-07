Digiuno intermittente: cosa è, quando farlo, perché fa sembrare più giovani e va di moda tra i calciatori

Il digiuno intermittente è la dieta del momento che ha sedotto star di Hollywood e modelle, politici e imprenditori. E anche calciatori, come Mario Hermoso della Roma, che ha confessato: "Mi permette di avere più energia". Matteo Renzi l’ha lodata pubblicamente per avergli fatto diminuire il girovita e Flavio Briatore è riuscito in questo modo a perdere 20 chili. Pure Fiorello ha perso parecchio peso con questa pratica.

Che cos'è il digiuno intermittente e come funziona

Il digiuno intermittente è un regime alimentare che alterna periodi di digiuno a periodi di alimentazione, senza necessariamente concentrarsi sulla restrizione calorica, ma piuttosto sul quando si mangia. Non è una dieta, ma piuttosto uno schema alimentare che può essere adattato alle esigenze individuali. Il digiuno intermittente prevede di scegliere un intervallo di tempo durante il quale si mangia e un altro in cui si digiuna. Un metodo popolare è il digiuno 16/8, che prevede 16 ore di digiuno e 8 ore di alimentazione. Durante le ore di digiuno, è generalmente consentito bere acqua, tè o caffè senza zucchero, ma non si possono assumere cibi solidi.

Più giovani grazie al digiuno intermittente

I benefici del digiuno intermittente sono diversi. Può aiutare a ridurre il peso corporeo, poiché il corpo, in assenza di cibo, attinge alle riserve di grasso per produrre energia. Ha effetti positivi sulla salute cardiovascolare. Il digiuno può stimolare l'autofagia, un processo cellulare che aiuta a ripulire le cellule dai componenti danneggiati. Alcuni studi suggeriscono che può migliorare la risposta del corpo all'insulina, l'ormone che regola i livelli di zucchero nel sangue.

Il digiuno intermittente non è adatto a tutti

Il digiuno intermittente non è consigliato ad anziani e bambini e alle donne in gravidanza o allattamento. Non è particolarmente indicato neppure per chi soffre di anoressia o bulimia. È importante consultare un medico o un professionista della nutrizione prima di iniziare il digiuno intermittente, soprattutto se si hanno condizioni mediche preesistenti. È fondamentale mantenere una dieta equilibrata e idratarsi adeguatamente durante le finestre di alimentazione.