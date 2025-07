I 7 alimenti che favoriscono la crescita dei neuroni: agiscono come fertilizzante per il cervello

Il cervello può generare nuovi neuroni anche in età adulta e alcuni alimenti possono favorire questo processo. A rivelarlo la dottoressa Sara Marin che, sul suo account social Un cafè con tu doctora, ha sottolineato il ruolo del BDNF (fattore neurotrofico cerebrale), una proteina che funziona come un "fertilizzante naturale" per la crescita neuronale. "Pensavamo di non poter creare nuovi neuroni, ma ora sappiamo che esiste una proteina chiamata BDNF che è come un fertilizzante naturale per la loro crescita", ha dichiarato l'esperta. Per stimolare la produzione di questa proteina, si consiglia di introdurre nella dieta quotidiana alimenti che, come dimostrato da diversi studi, ne aumentano i livelli e favoriscono la rigenerazione cerebrale.