Gli 8 alimenti che aiutano a dormire meglio in estate  

Con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature, addormentarsi diventa sempre più difficile. L'alimentazione può essere la nostra migliore alleata in questo senso, per dormire meglio in questa stagione. Secondo gli esperti di nutrizione, il triptofano, un amminoacido presente in molti alimenti, aiuta l'organismo a sintetizzare la serotonina, un neurotrasmettitore legato al sonno sano, e la melatonina, l'ormone responsabile della regolazione del ritmo circadiano, tra le cui funzioni rientra anche il ciclo del sonno. Pertanto, è fondamentale includere nella nostra dieta alimenti ricchi di triptofano, insieme a magnesio, carboidrati e acidi grassi Omega-3, per aiutare il nostro organismo a metabolizzare meglio questi ormoni.