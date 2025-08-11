Cosa mangiare per non essere punti dalle zanzare: 6 cibi top  

Ci sono alcuni alimenti che possono aiutare a respingere le zanzare. Basta mangiarli durante il giorno e godersi poi le notti estive senza preoccuparsi delle fastidiose punture di questi nemici sanguinari.

1. Aglio e cipolla

Aglio e cipolla sono tra gli alimenti più efficaci per prevenire le punture di zanzara. Mangiandoli, i pori della pelle rilasciano allicina, una sostanza molto sgradevole per le zanzare. Non è necessario mangiarli sempre crudi e da soli. Si possono usare in un'insalata, nella pasta o anche sul pane tostato.

2. Peperoncino

Il peperoncino contiene una sostanza chiamata capsaicina, che agisce come irritante per le zanzare. La sensazione di bruciore le allontana rapidamente. La capsaicina aiuta anche a bruciare i grassi durante il processo digestivo, quindi il consumo di peperoncini offre un doppio beneficio. Naturalmente, questo alimento non è adatto a chi non tollera il piccante.

3. Aceto di mele

L'aceto di mele è un altro alimento molto efficace contro le zanzare. L'odore che emana questo prodotto fa sì che le zanzare che si trovano nelle vicinanze fuggano terrorizzate. Se si consuma aceto di mele, il sudore viene messo in allerta, tenendo lontane le zanzare. Quindi via libera al condimento di insalate fresche d'estate con aceto di mele, olio d'oliva, sale e pepe. Piatti antizanzara per eccellenza.

4. Pomodori

I pomodori sono perfetti come repellente per le zanzare grazie al loro contenuto di vitamina B1 (tiamina). Questa è una vitamina idrosolubile che viene eliminata attraverso il sudore e l'urina. Questa vitamina conferisce al sudore un odore sgradevole, che agisce come repellente per le zanzare. Anche i pomodori hanno una duplice funzione in questo contesto, poiché leniscono anche le punture di zanzara . Quindi, oltre a mangiarli, se si viene punti da questo insetto, si può coprire la zona interessata con un po' di succo di pomodoro. Allevierà il prurito.

5. Menta e lavanda

Per tenere lontane le zanzare si possono bere infusi di menta e lavanda. Queste erbe aromatiche producono un odore corporeo che le spaventa rapidamente. Ma queste erbe si possono utilizzare anche per ricette più rinfrescanti, come ad esempio l'insalata di melone e menta. Inoltre, queste piante, insieme ad altre come il rosmarino, aiutano a tenere lontane le zanzare in casa. Bisogna posizionarle in ogni angolo e non solo decoreranno e profumeranno la casa, ma aiuteranno anche a proteggere dalle fastidiose zanzare.

6. Pompelmo

La vitamina C è un altro grande alleato contro le zanzare. Come la tiamina contenuta nei pomodori, la vitamina C, grazie al suo odore acido, agisce come repellente per le zanzare. Il pompelmo è un frutto ricco di questo composto, quindi perfetto da mangiare in estate, preferibilmente a colazione.