Lamine Yamal e il piatto essenziale della sua dieta: "Mia madre lo preparava prima delle partite"

Come ogni atleta d'élite, anche Lamine Yamal segue un attento regime alimentare. A 18 anni, la stella del Barcellona ha già subito una trasformazione fisica impressionante. In un solo anno, ha guadagnato 10 chili di muscoli ed è cresciuto fino a raggiungere un'altezza di 1,80 m. Un'evoluzione che, oltre al lavoro fisico e tecnico, ha una chiara base nutrizionale. E a questo proposito, c'è un piatto che mangia più e più volte: il riso con pollo e salsa di arachidi, un classico della cucina guineana che, come ha spiegato lo stesso Yamal, sua madre gli preparava prima delle partite.

Cosa mangia Lamine Yamal, il suo piatto preferito

"È un piatto tipico della Guinea Equatoriale e mia madre me lo preparava sempre prima delle partite", ha confessato il giocatore in un'intervista a GQ. Dietro questa ricetta casalinga apparentemente semplice si nasconde una potente combinazione di nutrienti che favoriscono le prestazioni atletiche e il recupero muscolare. Il riso fornisce carboidrati moderatamente solubili, una fonte energetica fondamentale sia per il cervello che per i muscoli. È ricco di vitamine del gruppo B e minerali essenziali come potassio, fosforo e magnesio, tutti coinvolti nel metabolismo cellulare e nella funzione neuromuscolare. Ma l'ingrediente principale è nella salsa: l'arachide. Questo legume (non è frutta secca come molti credono) è stato oggetto di numerosi studi per il suo alto contenuto di proteine ​​vegetali, grassi sani e antiossidanti. È ricco di proteine ​​vegetali, fibre, vitamine del gruppo B e minerali come magnesio, fosforo e potassio. Tutto ciò lo rende un alimento ideale per gli atleti che hanno bisogno di mantenere la massa muscolare, controllare la fame e avere energia costante durante lo sforzo fisico. Gli arachidi contengono prevalentemente grassi insaturi che possono aiutare a ridurre il colesterolo LDL e a mantenere la salute cardiovascolare. Sono anche sazianti, favoriscono il recupero post-allenamento e forniscono fibre per regolare i movimenti intestinali.

Arachidi, lo spuntino perfetto (anche pre-allenamento)

Oltre a essere un pasto completo, il burro di arachidi 100% naturale è diventato un alimento base anche nella dieta degli sportivi. Un'opzione ideale dopo l'allenamento, abbinato a pane o frutta, o anche prima dell'attività fisica, se si necessita di una carica di energia duratura. Naturalmente, gli esperti concordano sull'evitare le versioni ultra-processate: senza zuccheri aggiunti, oli raffinati o conservanti. Se sono solo arachidi, è perfetto ma bisogna sempre guardare attentamente l'etichetta.