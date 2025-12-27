Quante calorie servono per non ingrassare a Natale: il dato a sorpresa

"Quest’anno a Natale ingrasserò almeno due chili". Quante volte ci siamo ripetuti questa frase davanti a tavole imbandite di panettone, torrone e piatti della tradizione? La buona notizia è che la paura di mettere su peso durante le feste è molto più un mito che una realtà scientifica.

Aumento di peso durante le feste, quanto è reale?

Studi pubblicati su riviste internazionali come il New England Journal of Medicine e ricerche del National Institutes of Health (NIH) dimostrano che l’aumento di peso tra Natale e Capodanno è sorprendentemente contenuto. Monitorando 195 adulti per un anno intero, i ricercatori hanno registrato un incremento medio di soli 0,48 kg nel periodo tra Thanksgiving e Capodanno. Solo il 10% ha superato i 2,3 kg, e si trattava prevalentemente di persone già in sovrappeso. Ricerche più recenti pubblicate sull’International Journal of Obesity confermano: tra le festività natalizie l’aumento di peso si attesta tra 300 e 700 grammi, pari allo 0,5-0,6% del peso corporeo. Tradotto in termini pratici, una persona di 70 kg guadagna in media 350-420 grammi. Molto meno di quanto temiamo. Il vero rischio non è ingrassare durante una o due settimane, ma non perdere quel piccolo incremento dopo le feste. Secondo gli studi, questo mezzo chilo può rappresentare oltre la metà dell’aumento di peso annuale e, se accumulato negli anni, contribuire al sovrappeso.

Come il corpo si difende e il vero pericolo

Per capire meglio: un chilo di grasso contiene circa 7.000-7.700 calorie, ma il corpo umano non accumula energia in modo passivo. Studi su volontari che hanno aumentato di 1.000 calorie al giorno la loro dieta per otto settimane hanno mostrato che, in media, servono quasi 12.000 calorie extra per mettere su un solo chilo. Il metabolismo basale aumenta, si attiva la termogenesi (il corpo brucia più energia per digerire e mantenersi) e parte dell’energia in eccesso viene spesa senza diventare grasso. Un esempio concreto: una fetta di panettone da 80-100 g apporta circa 300 calorie. Per accumulare un chilo, bisognerebbe mangiare quasi 40 fette extra oltre alla dieta normale, praticamente impossibile nella realtà quotidiana delle feste. Il vero nemico delle feste non è il cibo, ma la sedentarietà. Poca attività fisica, meno passeggiate, palestra saltata: ecco dove la bilancia rischia di segnare in più. La lezione è chiara: possiamo godere dei pranzi e dei dolci di Natale senza sensi di colpa. Il peso non si decide in una singola giornata, ma su tutto l’anno. Basta ritornare a muoversi dopo le feste per tenere la forma sotto controllo.