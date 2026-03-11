Il superfood di Vinicius prima delle partite: “Mi dà energia”. Anche la Sabalenka lo usa

Negli ultimi anni la nutrizione sportiva è diventata parte integrante della preparazione degli atleti: i superfood - alimenti naturali ricchi di nutrienti - sono ormai parte della quotidianità. Derivati da radici, semi, frutti e alghe, questi cibi concentrano vitamine, minerali e sostanze antiossidanti facilmente assimilabili, tanto che bastano pochi grammi al giorno per ottenere benefici. Sono utilizzati nelle diverse fasi della preparazione: dalla costruzione della massa muscolare alla fase di allenamento, fino al recupero dopo le gare. Sono lontani i tempi in cui, dopo una vittoria, i calciatori festeggiavano con pizza e alcol. Oggi le prestazioni si costruiscono anche attraverso un’alimentazione scientifica, studiata per aumentare energia, forza e resistenza , riducendo al tempo stesso il rischio di infortuni.

Vinicius mangia açaí prima di ogni partita

Tra gli alimenti più apprezzati dagli atleti c’è l’açaí, il frutto che il brasiliano Vinicius Jr. consuma abitualmente nelle ore che precedono le partite. Lo stesso attaccante del Real Madrid ne ha parlato in un’intervista in Brasile: "Questo è açaí brasiliano. Lo mangio da quando ero bambino. È un po’ come il gelato, ma più sano e mi dà molta energia". Non è un caso che questo alimento stia diventando sempre più popolare nello sport d’élite. Anche la tennista Aryna Sabalenka, numero uno del ranking mondiale, ha ammesso di averlo inserito nella propria dieta per sostenere gli allenamenti e la preparazione alle gare.

Cos’è l’açaí e perché piace agli sportivi

L’açaí è una piccola bacca viola, grande circa 10-14 millimetri, simile a un mirtillo scuro. Nasce dalla palma Euterpe oleracea, diffusa soprattutto in Brasile, Perù, Colombia e Venezuela. È considerato un superfood per il suo profilo nutrizionale: contiene proteine, calcio, ferro e numerose vitamine, oltre a una forte presenza di antiossidanti come antociani e polifenoli, utili per contrastare lo stress ossidativo e sostenere il recupero muscolare. Ricco anche di fibre e grassi buoni, l’açaí fornisce energia di lunga durata e per questo è sempre più diffuso nei programmi alimentari degli atleti professionisti. Un piccolo frutto amazzonico che, oggi, è diventato uno degli alleati più preziosi delle prestazioni sportive. L'açaí viene spesso consumato sotto forma di açaí bowl, in cui la polpa congelata viene combinata con frutta, granola, banana, avena o proteine ​​in polvere, fungendo da colazione energetica o da pasto pre o post-allenamento.