La bevanda ​​che mantiene in forma l'attore premio Oscar Michael B. Jordan

Nelle settimane precedenti alla cerimonia degli Oscar , Michael B. Jordan si era progressivamente imposto come uno dei candidati più credibili alla statuetta come miglior attore. Le polemiche che avevano coinvolto Timothée Chalamet, inizialmente tra i favoriti per Marty Supreme, avevano infatti cambiato gli equilibri della stagione dei premi. Alla fine, è stato proprio il protagonista di Sinners a conquistare l’Oscar grazie alla sua interpretazione dei due gemelli Moore. Un risultato che solo pochi mesi prima sembrava tutt’altro che scontato. Durante il discorso di ringraziamento, l’attore ha voluto rendere omaggio innanzitutto alla propria famiglia (in particolare alla madre e ai suoi due fratelli) ma ha dedicato una parte significativa delle sue parole anche alla storia del cinema afroamericano. "Sono qui grazie a coloro che mi hanno preceduto: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith", ha dichiarato sul palco. "Essere accostato a questi giganti, ai miei predecessori e ai miei colleghi, è un onore. Grazie a tutti in questa sala e a chi mi ha sostenuto durante tutta la mia carriera".

I ruoli che hanno segnato la carriera di Michael B. Jordan

La vittoria agli Oscar 2026 rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Jordan, già consolidata da alcune delle saghe più popolari degli ultimi anni. L’attore ha raggiunto una vasta notorietà grazie al ruolo di Adonis Creed nella saga di Creed, oltre alla partecipazione nel film della Marvel Black Panther. Interpretazioni che gli hanno richiesto una preparazione fisica particolarmente intensa. Per affrontare questi ruoli, Jordan ha dovuto lavorare a lungo sul proprio fisico, seguendo allenamenti rigorosi e una dieta attentamente controllata. In alcuni periodi della preparazione per i film più impegnativi è arrivato a consumare fino a sei pasti al giorno, con un regime alimentare studiato per garantire il giusto apporto di proteine, grassi sani e verdure.

La dieta e il frullato preferito di Michael B. Jordan

Nel corso degli anni la dieta di Michael B. Jordan è rimasta un elemento centrale della sua preparazione fisica. Tra gli alimenti più presenti nella sua alimentazione figurano carni magre come pollo e tacchino, oltre a numerose verdure. Accanto alle proteine, l’attore ha sottolineato l’importanza dei carboidrati sani, fondamentali per sostenere l’attività fisica e mantenere la forma. Tra i cibi che tiene abitualmente in dispensa compaiono patate dolci, riso e verdure come broccoli, asparagi e cavoletti di Bruxelles, alimenti ricchi di fibre e acqua. Tra le sue abitudini alimentari più note c’è anche un frullato proteico che consuma regolarmente. La ricetta include proteine in polvere, ciliegie aspre e mirtilli, ingredienti ricchi di antiossidanti e fibre. A questi aggiunge spesso cannella (utile per contrastare l’infiammazione) verdure a foglia verde come gli spinaci e alcuni ingredienti naturali come muschio marino, bardana e ashwagandha, erbe e piante note per le loro proprietà nutritive e per i benefici legati al recupero muscolare.