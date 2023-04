Un ex campione del calcio corre la maratona a tempo di record!

ROTTERDAM - Dal calcio alla maratona il passo è stato breve per l'ex stella del Bayern Monaco Arjen Robben. L'ex calciatore infatti ha raggiunto un obiettivo che si era prefissato dallo scorso anno: correre la maratona di Rotterdam in meno di 3 ore. Traguardo raggiunto in modo brillante dall'olandese che ha chiuso la corsa in 2 ore 58 minuti e 33 secondi. Robben aveva già tentato l'impresa lo scorso anno non riuscendo a centrare l'obiettivo, finendo la corsa in 3:13:40.