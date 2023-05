Pilates brucia calorie in vista dell'estate: cosa è il metodo Fat Burning FOTO

Arriva l'estate e la voglia di rimettersi in forma è più forte che mai. Chiaro che in un mese non si possono fare miracoli ma, per chi magari è già allenato o per chi vuole iniziare proprio ora, avere una marcia in più può aiutare. Come? Ne parliamo con Francesca Pace, titolare dell'Eagles Studio Pilates, a Roma, che ha brevettato il "Fat Burning", cioè un modo più strong, in sintesi, di fare pilates quando si è a ridosso dell'estate o, magari, subito dopo le feste di Natale.