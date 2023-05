Kickboxing, glutei e...: come si mantiene in forma Eisabetta Canalis

Elisabetta Canalis non sembra sentire i suoi quasi 45 anni, che compierà tra qualche mese. La showgirl ed ex velina, che ha recentemente messo fine al suo matrimonio con il chirurgo Brian Perri , appare sempre più in forma che mai , merito anche dei suoi tanti segreti : dall'alimentazione, agli allenamenti fino alla sua passione per la kickboxing .

Elisabetta Canalis, allenamenti costanti

La showgirl ha sempre visto gli allenamenti come un piacere e non come una costrizione, eseguiti tutti i giorni e con regolarità. Fondamentali il riscaldamento all’inizio e lo stretching alla fine, con esercizi a corpo libero, con elastici, kettlelbell e una fitball per aggiungere un carico quando serve. A questo la Canalis aggiunge altre passioni, come il pilates, yoga e corsa. L’importante, per lei, è che i circuiti siano spesso diversi, proprio per non annoiarsi