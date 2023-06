Ritmi serrati e infortuni, come lo Shiatsu può aiutare gli atleti

In un mondo in cui lo sport è sempre più centrale aumentano anche il numero di eventi e, conseguentemente, lo stress fisico a cui sono sottoposti gli atleti. L’esempio più lampante è sicuramente il calcio, che tra partite di campionato, coppe nazionali e internazionali, vede le squadre scendere in campo una volta ogni tre giorni, con un conseguente aumento di infortuni, spesso di tipo muscolare. Esistono ormai diversi metodi per prevenire e curare questa tipologia di traumi, e uno di questi è lo Shiatsu: “Molti sportivi di diverse discipline si rivolgono agli operatori Shiatsu, sia per prevenire l’infortunio che per ritrovare l’equilibrio psicofisico dopo la riabilitazione”, spiega Luciana Semeraro, operatrice e insegnante Shiatsu della FISIEO, Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori. “Nel mondo della pallavolo e del basket professionistico l’apporto dell’operatore Shiatsu è ormai consolidato, ma anche nel calcio inizia ad essere usato con maggiore frequenza”.