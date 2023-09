Pilates, yoga e ripartire in riva al mare: ecco come

Arriva l'autunno, anche se le temperature sono ancora alte, e il nostro corpo si prepara ad affrontare nuovi cambiamenti a livello fisico, metabolico, energetico e mentale. Quale miglior modo, allora, per prepararsi se non attraverso un retreat? Magari in un luogo magico? Ne parliamo con Francesca Pace, titolare dell'Eagles Studio, a Roma, che per i suoi allievi, le sue allieve e non solo ha organizzato proprio un retreat a Formentera al via domani. "Un ritiro - racconta - sia in senso metaforico che fisico. Tutti mi chiedono cosa sia un "retreat", ma la verità è che non esiste una risposta oggettiva a questo quesito. Fin dalla notte dei tempi è una pratica che ha come scopo migliorare la salute fisica e mentale e caricarsi di energia positiva. Inner Days è proprio questo, un viaggio alla ri-scoperta di se stessi".