Uno specchio che diventa palestra? Da ora si può: ecco i dettagli di una clamorosa novità

Benvenuti nel Futuro del Fitness e dello sport con la Wellness Tower e il Fitness Mirror. A presentare questi dispositivi innovativi è Alessandro Tarricone, chinesiologo e CEO & Founder We Want More Srl, che insieme con Gianluca Tordi, ingegnere bio-medico e CEO & Founder TSQ Global Srl. hanno ottenuto l’esclusività per la distribuzione in Italia. Ma di che si tratta? La Wellness Tower è un analizzatore corporeo intelligente che effettua una valutazione funzionale completa. Questo dispositivo all-in-one utilizza la tecnologia IoT con Bluetooth, aprendo le porte a una serie di test rivoluzionari che vanno oltre la semplice composizione corporea. Nel dettaglio: la Composizione Corporea Avanzata: Wellness Tower va oltre la misurazione del peso, offrendo una valutazione dettagliata della composizione corporea, inclusi i livelli di massa grassa e magra, in più ti misura le circonferenze corporee in automatico e ti dà il peso ideale e come raggiungerlo. Postura in 3D e Equilibrio: Unica nel suo genere, questa tecnologia offre una valutazione approfondita della postura in 3D e dell'equilibrio, fornendo un quadro completo delle performance fisiche. Test di Pressione Arteriosa e Saturazione Ossigeno: Wellness Tower non trascura la salute cardiovascolare, offrendo test di pressione arteriosa,saturazione ossigeno, contribuendo così a monitorare l'aspetto vitale della salute. Reattività e Agilità: Con test specifici per valutare la reattività e l'agilità, Wellness Tower fornisce dati cruciali per ottimizzare l'efficienza del movimento e migliorare le prestazioni atletiche. Test Visivo: Attraverso test visivi avanzati, il dispositivo valuta la prontezza visiva, fornendo informazioni preziose per atleti e professionisti che richiedono una precisione visiva. Capacità Polmonare e Frequenza Cardiaca: Misurazioni precise della capacità polmonare totale e delle frequenze cardiache massime e allenanti, fornendo un quadro completo delle prestazioni cardiorespiratorie. Personalizzazione e Follow-Up: La chiave dell'innovazione sta nella personalizzazione. Grazie a questo dispositivo, società sportive, palestre e centri nutrizionali possono eseguire uno screening funzionale per adattare programmi di allenamento e nutrizione in base ai risultati. Il follow-up diventa intuitivo attraverso il dettagliato report accessibile tramite QR code. Con questa vasta gamma di test, Wellness Tower offre un approccio completo e personalizzato alla salute e al fitness, rendendolo un alleato ineguagliabile per atleti e appassionati di fitness. "Un qualcosa che darà la possibilità di migliorare in maniera sostanziale allenamenti e risultati e benessere della persona", spiega Tarricone.