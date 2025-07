La formula per perdere peso d'estate: cosa fare ogni giorno secondo Harvard  

Con l'arrivo dell'estate, molte persone sono alla ricerca di modi semplici, sani e sostenibili per perdere peso senza dover iscriversi in palestra o seguire diete restrittive. In questo contesto, un rapporto pubblicato da Harvard Health Publishing, in collaborazione con la Dottoressa Lauren E. Elson, docente di medicina fisica e riabilitazione presso la Harvard Medical School, evidenzia uno strumento efficace, gratuito e accessibile a tutti: camminare. Secondo questo report, camminare per 2,5 ore alla settimana, ovvero circa 30 minuti al giorno per cinque giorni, può ridurre fino al 30% il rischio di malattie cardiovascolari. Ma i benefici non si limitano al cuore: camminare regolarmente aiuta anche ad abbassare la pressione sanguigna, a controllare i livelli di colesterolo, a prevenire il diabete e alcuni tipi di cancro e a migliorare la salute mentale.