Che cosa è la camminata giapponese che fa dimagrire senza sforzo e perché ne parlano in America

Su Tik Tok se ne parla da tempo, adesso è diventata virale anche sul web dopo che il New York Times le ha dedicato un ampio articolo. È la camminata giapponese che promette di far dimagrire con pochi sforzi. O meglio: si fatica durante gli esercizi, ma i risultati sono immediati. E allora eccola, con tutti i dettagli. La "camminata giapponese" prevede l'alternanza di fasi di attività intensa e movimenti più lenti o di riposo. In questo caso, si tratta semplicemente di alternare una camminata veloce a una lenta. Tuttavia, rispetto alle forme più classiche di allenamento a intervalli ad alta intensità, "la camminata a intervalli è più accessibile per molte persone, soprattutto per coloro che non si allenano da un po' o che si stanno riprendendo da infortuni che rendono difficili le attività ad alto impatto come la corsa", ha affermato il dott. Carlin Senter, primario di medicina sportiva presso l'Università della California, San Francisco. Questo dice il New York Times. Ma cosa serve? Facile: scarpe, fiato, voglia di volontà e un timer. Ci sono tante app che possono aiutare sia nei movimenti che nei recuperi.