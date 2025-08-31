Che cosa è la camminata giapponese che fa dimagrire senza sforzo e perché ne parlano in America

Su Tik Tok se ne parla da tempo, adesso è diventata virale anche sul web dopo che il New York Times le ha dedicato un ampio articolo. È la camminata giapponese che promette di far dimagrire con pochi sforzi. O meglio: si fatica durante gli esercizi, ma i risultati sono immediati. E allora eccola, con tutti i dettagli. La "camminata giapponese" prevede l'alternanza di fasi di attività intensa e movimenti più lenti o di riposo. In questo caso, si tratta semplicemente di alternare una camminata veloce a una lenta. Tuttavia, rispetto alle forme più classiche di allenamento a intervalli ad alta intensità, "la camminata a intervalli è più accessibile per molte persone, soprattutto per coloro che non si allenano da un po' o che si stanno riprendendo da infortuni che rendono difficili le attività ad alto impatto come la corsa", ha affermato il dott. Carlin Senter, primario di medicina sportiva presso l'Università della California, San Francisco. Questo dice il New York Times. Ma cosa serve? Facile: scarpe, fiato, voglia di volontà e un timer. Ci sono tante app che possono aiutare sia nei movimenti che nei recuperi.
Camminata giapponese: segreti e intervalli di tempo per dimagrire
In genere il segreto è fare tre minuti di camminata veloce alternati a tre più lenti. Gli esperti consigliano "di fare passi più lunghi durante gli intervalli veloci rispetto a quelli lenti, per rendere l'attività più impegnativa. Suggeriscono anche di impegnare le braccia, piegandole ai gomiti e muovendole energicamente a ogni passo, il che aiuterà a mantenere la postura corretta durante i passi più lunghi". La camminata giapponese è stata sottoposta a dei volontari che hanno camminato per almeno mezzora quattro giorni a settimana. E tutti ne hanno tratto beneficio. Un altro segreto? Non è detto che i 30 minuti debbano essere consecutivi: si possono fare anche 10' al giorno per tre volte.