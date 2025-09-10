Da Vieri a Matri: a Milano torna MypersonalTrainer Days con tanti ospiti

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna MypersonalTrainer Days , attesissimo evento con tante attività gratuite e aperte al pubblico per tutti gli appassionati di wellness, fitness, sport e sana alimentazione. L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Milano, abbraccerà l’intera area dell'Arco della Pace i prossimi sabato 13 e domenica 14 settembre. L’iniziativa quest’anno si presenta al pubblico con una nuova denominazione: Wellness (R)evolution, simbolo dell’evoluzione del concetto di benessere di cui MypersonalTrainer si fa portavoce. Nel ricco calendario, tantissimi appuntamenti: dai migliori workout e attività uniche e spettacolari a pratiche wellness di tendenza, ma anche talk con fuoriclasse del mondo dello sport e del benessere, senza dimenticare una serie di utili consulti medici. Grandi nomi animeranno MypersonalTrainer Days: dal nuotatore di fama internazionale Massimiliano Rosolino alla più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi Tania Cagnotto , dall’atleta paralimpico, ingegnere e inventore Diego Gastaldi ai guru del fitness Jill Cooper, Jairo Junior oltre a Nicolò Famiglietti e Silvia Fascians del roster di Power Talent Agency e molti altri ancora.

Il ricco calendario e le novità di MypersonalTrainer Days

Ad inaugurare la due giorni, sabato 13 settembre Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Daniela Cerrato, CMO di Mondadori Media, e la giornalista sportiva Monica Bertini. “Con MypersonalTrainer Days Milano si conferma capitale del benessere e dello sport, capace di trasformare il cuore della città in una palestra a cielo aperto. È un appuntamento che unisce atleti, famiglie e appassionati in un’esperienza gratuita e accessibile, ricordandoci che lo sport non è solo performance ma soprattutto salute, prevenzione e socialità. Come Comune siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione che ogni anno cresce e contribuisce a diffondere stili di vita sani e inclusivi”, ha dichiarato Martina Riva.

“La quarta edizione di MypersonalTrainer Days conferma l’impegno di MypersonalTrainer nel promuovere il benessere fisico e mentale, con un approccio sempre più diffuso che va dal digitale ai social fino a questo evento ormai centrale per la comunità cittadina e non solo. Grazie alla collaborazione continuativa con il Comune di Milano, siamo felici di offrire un’esperienza unica che amplia ogni anno i confini del wellness, esplorando nuovi ambiti e coinvolgendo una community sempre più vasta attraverso il contatto diretto sul territorio”, ha dichiarato Daniela Cerrato.

Alle 10.00 Tania Cagnotto, l'unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di tuffi. Oltre ai successi sportivi si è distinta per la sua dedizione, resilienza e capacità di affrontare la pressione, diventando un'icona dello sport italiano. L’atleta descriverà le esperienze che le hanno permesso di evolvere, racconterà della sua esperienza con i giovani e sosterrà l’importanza di scegliere uno sport che piace e appassiona al di là dei pregiudizi che possano arrivare dall’esterno.

A seguire il campione Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sydney 2000 e mondiale a Fukuoka 2001 nei 200 metri misti. Vincitore di numerose competizioni internazionali, tra cui 4 medaglie olimpiche, 15 mondiali e 41 europee. A MypersonalTrainer Days racconterà la sua passione per il nuoto e lo sport in generale, rimasta immutata dopo il suo ritiro dalle scene. Rosolino farà capire quanto per lui sia importante uno stile di vita sano e sempre attivo e di come l’attività fisica giovi a colmare molto spesso i gap generazionali.

Il pubblico presente alla giornata inaugurale potrà inoltre conoscere e toccare con mano la grande sensibilità e tenacia di Diego Gastaldi, atleta paralimpico, campione italiano e creator digitale. Ha collezionato 4 record italiani di atletica ed ha vinto due medaglie agli Europei di Berlino nel 2018. Ma la sua storia non si limita solo agli ambiti sportivi, perché il suo spirito avventuroso e la sua mentalità intraprendente lo hanno portato ad affrontare nuove sfide dopo un incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. L’atleta con grande forza d’animo gira il mondo con un camper adatto alle sue esigenze. Al pubblico trasferirà il messaggio che nulla è impossibile. Dal kitesurf all’apnea ad altri sport avventurosi, ama la sua vita così com’è cercando di vederne sempre il bello.

Tante attività e workout di tendenza

Seguiranno per tutto il weekend tante attività di tendenza, adatte ad ogni età. A partire dall’area AntiGravity® Fitness con Sayonara Motta, il programma innovativo che prevede la fusione di varie discipline come danza, pilates, acrobatica, calisthenics e yoga con benefici per la decompressione vertebrale. Con le sue amache sospese, l’AntiGravity® Fitness lavora contro la gravità, aiuta a tonificare, allungare e riallineare il corpo, migliorando postura, flessibilità, equilibrio e coordinazione e favorendo il rilassamento del sistema nervoso.

I workout di sabato 13 settembre

Alle ore 10.40 nell'area palco con Silvia Fascians (di Power Talent Agency) che condurrà una classe di Total body PHA workout dove forza ed esplosività si uniscono per divertire ed allenare i partecipanti. Alle ore 11.20 sarà la volta di Giorgio Palli con Hiit of balance, fire, air and earth e alle ore 12.40 Nicolò Famiglietti (anch’esso di Power Talent Agency), affezionato trainer a bordo dalla prima edizione dell’evento, coinvolgerà il pubblico sempre numerosissimo con Aero Tone. I tanti partecipanti potranno godere del polmone verde nel cuore di Milano e guidati da Jairo Junior, alle ore 14, potranno partecipare a MYPT Cross the Park: un’iniziativa unica in modalità silent fitness, aperta a tutta la cittadinanza, che combina l’allenamento funzionale, cardio fitness e momenti di aggregazione in spazi urbani iconici. Un’onda verde partirà da piazza Sempione, attraverserà il parco per arrivare al Castello Sforzesco e si concluderà con un flash mob a forma di cuore. Ad affiancare Francesco Giardina, speaker ufficiale di MypersonalTrainer Days, Chiara Tortorella, speaker di R101, che salirà sul palco anche come testimonial di LILT per ricordare l’iniziativa Pigiama Run che si terrà a Milano il 26 settembre. Alle ore 16.20 spazio al Tamboo, disciplina di fitness innovativa che combina attività fisica, ritmo e vibrazioni. Non mancherà un’altra veterana di MypersonalTrainer Days, Jill Cooper che con il suo entusiasmo terrà una lezione di Superjump, sabato alle ore 17. La giornata si concluderà alle ore 18.15 con Zumba Party e apericena in collaborazione con Parmigiano Reggiano.

Gli appuntamenti di domenica 14 settembre

MypersonalTrainer Days Wellness (R)evolution riserverà per la prima volta ampio spazio al padel dando a tutti la possibilità di allenarsi. Grazie alla collaborazione con Italian Padel con il format Italian Padel Club in partnership con Italy Padel Tour, porterà in scena, domenica dalle 10.00 alle 18.00 circa, il mini torneo spettacolare “Sfida le Football Legends”, che dopo varie tappe nel territorio italiano, arriverà a Milano all’Arco della Pace a MypersonalTrainer Days. Protagonisti tanti volti noti del calcio, come Bobo Vieri, Alessandro Matri, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Tomas Locatelli, Massimo Maccarone, Stefano Torrisi e German Denis.

E poi ancora domenica alle ore 14.20 appuntamento con il Cross Cardio, guidato da Jairo Junior: un allenamento ad alta e bassa intensità alternata che stimola il cuore ad adattarsi continuamente allo sforzo, aumentando così il dispendio calorico, migliorando la capacità di adattamento fisico. Alle ore 15.00 seguirà GroupBoxing® Spar, disciplina di fitness di gruppo che unisce elementi della boxe e delle arti marziali con l'allenamento aerobico, utilizzando sacchi a base mobile.Altra novità in questa edizione di MypersonalTrainer Days, lo Spinroll previsto per le ore 17.00: un’innovativa pratica funzionale in grado di migliorare mobilità e postura. Grandi e piccini potranno inoltre divertirsi nelle due giornate dello spazio dedicato al basket.

I talk formativi al Dazio di Levante

Numerose anche le Indoor Experience, con una Talk Zone nella quale, anche quest’anno, si alterneranno ospiti d’eccezione per incontri di approfondimento e consulti medici gratuiti. Sabato alle ore 12.00 la dermatologa Ines Mordente parlerà di Longevity Skincare Revolution, alle ore 14.00 Jill Cooper dialogherà con il pubblico presente a Menopausa: istruzioni per l'uso, mentre a seguire, alle 15.00 Marilia Valenza parlerà dell’importanza di prendersi cura della propria pelle con Workout di giovinezza per il viso. Domenica alle 15.00 l'esperto di armocromia Ferschetty terrà il talk Come l’immagine racconta (e guarisce) chi siamo. Laura Crugnola, del roster di Power Talent Agency, alle 16.00 parlerà di La nutrizione che ti trasforma. Sabato alle ore 17.30 verrà presentato Il grande libro di MypersonalTrainer, edito da Sperling&Kupfer, in libreria da oggi, 9 settembre. MypersonalTrainer arriva in libreria per offrire ai lettori un distillato di consigli, spunti e indicazioni utili per intraprendere un percorso consapevole verso il benessere. Il libro verrà presentato da Daniela Cerrato, CMO Mondadori Media con il trainer Nicolò Famiglietti e Riccardo Borgacci, nutrizionista specializzato, dietista e scienziato motorio. Modera la giornalista Angelica Amodei.

L’Area MypersonalBeauty, amatissima nella scorsa edizione, è confermata anche per quest’anno. Come nel 2024, verrà realizzato un percorso con diverse aree – hair, face e bodycare – offrendo wellness experience esclusive. Un’area che sarà appositamente pensata anche per essere di appeal anche per gli uomini, sempre più attenti al beauty. Altra novità l’Area MypersonalPet, dedicata agli animali di compagnia – da sempre benvenuti a MypersonalTrainer Days – proporrà giochi divertenti, talk con ospiti unici e consigli indispensabili per convivere al meglio insieme ai nostri amici a quattro zampe, conoscendoli e rispettandoli.

Mypersonaltrainer Days ospiterà inoltre Pompieropoli, l’attività pensata dai Vigili del Fuoco per i bambini a partire dai 3 anni, emozionante e allo stesso tempo educativa. Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.