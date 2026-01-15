Messi, la moglie Antonela fa questo esercizio per avere la pancia piatta dopo i 30 anni

Pancia piatta dopo i 35 anni? Dimenticate ore davanti allo specchio e serie infinite di crunch. La strada giusta passa da allenamenti intelligenti, funzionali e completi. Lo dimostra Antonela Roccuzzo, la moglie di Messi che in palestra sceglie esercizi efficaci, lontani dalle mode estreme. Tra i preferiti della wag classe 1988 c’è lo Sled Push , un lavoro tanto semplice quanto micidiale.

L'esercizio di Antonela Roccuzzo per avere la pancia piatta dopo i 35 anni

Chi l’ha vista allenarsi lo sa: Antonela non cerca scorciatoie. Il suo metodo è fatto di forza, costanza e movimenti che danno risultati reali. Lo Sled Push consiste nello spingere una slitta carica di peso: all’apparenza sembra elementare, ma basta provarlo per capire perché funziona così bene. Durante l’esecuzione il core resta sempre in tensione. Gli addominali stabilizzano il corpo, le gambe spingono, la respirazione diventa parte dell’esercizio. Il risultato è un lavoro totale, che lascia la sensazione di aver fatto un allenamento vero.

Perché lo Sled Push aiuta ad avere un addome scolpito

Dopo i 35 anni il corpo cambia, il grasso addominale diventa più resistente e gli esercizi ad alto impatto non sono sempre la scelta migliore. Qui entra in gioco il vantaggio dello Sled Push: zero stress per le articolazioni, massimo lavoro sui muscoli profondi dell’addome, quelli che sostengono la pancia nella vita di tutti i giorni, in piedi o seduti. Inoltre, coinvolgendo più gruppi muscolari, aumenta il dispendio energetico rispetto agli esercizi isolati. Niente magie, solo fisiologia: più muscoli lavorano insieme, migliori sono i risultati. E infatti gli addominali di Antonela non appaiono rigidi o forzati, ma sodi e naturali, frutto di un allenamento che costruisce forza dall’interno. Lo Sled Push non promette miracoli immediati, ma aiuta a creare un corpo forte, funzionale e realistico.