Labbra secche, filler e lipstick rimpolpanti: tutto quello da sapere

Dopo l'inverno, quando arriva la primavera, molte donne (ma anche molti uomini) si chiedono cosa poter fare per risolvere il problema delle labbra secche. Non solo: durante tutto l'anno sono sempre di più le persone che vogliono migliorare la salute delle proprie labbra o, semplicemente, le vogliono più grandi. Abbiamo parlato di tutto questo con la dottoressa Marina Perrone, medico chirurgo specializzata in medicina estetica.