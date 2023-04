Aurora Ramazzotti mostra il corpo prima e dopo il parto: "È magico"

Nuova vita per Aurora Ramazzotti. Da qualche settimana la giovane conduttrice e influencer - figlia di Eros e Michelle Hunziker - è diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare Augusto. Il bambino è frutto del grande amore che da ben sei anni la lega al business analyst Goffredo Cerza, con il quale convive a Milano (il matrimonio non è nei progetti imminenti della coppia). In alcune stories recenti Aurora ha fatto un confronto, tramite due foto, tra il prima e dopo il parto, che è avvenuto in una clinica in Svizzera, la stessa dove è nata la Ramazzotti il 5 dicembre 1996.