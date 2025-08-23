Brad Pitt, cosa fa per mantenere la sua pelle liscia a 61 anni: "Me l'ha insegnato Gwyneth Paltrow"

Passano gli anni ma Brad Pitt resta uno degli uomini più belli al mondo. Più affascinante che mai anche dopo aver raggiunto il traguardo dei 60 anni. "Non mi tiro indietro di fronte all'invecchiamento; mi preoccupo di più del benessere", ha dichiarato qualche anno fa in un'intervista alla rivista Telva. L'attore ha ammesso di aver capito solo col tempo l'importanza di certi gesti. Ha confidato di "non aver mai prestato molta attenzione alla mia cura della pelle" in passato. Si è persino "lavato il viso con qualsiasi detergente per il corpo avessi a portata di mano. E questo finché la mia compagna di allora, Gwyneth Paltrow, non mi ha fatto conoscere l'importanza della pulizia del viso". I due si sono amati dal 1994 al 1997. In una recente intervista a Vogue USA, l'ex marito di Angelina Jolie ha raccontato come la Paltrow lo abbia introdotto nel mondo della bellezza e dell'estetica: "Ho una routine di cura della pelle molto semplice, ma sono meticoloso. Gwyneth Paltrow è stata la prima a farmi lavare il viso due volte al giorno".