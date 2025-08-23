Brad Pitt, cosa fa per mantenere la sua pelle liscia a 61 anni: "Me l'ha insegnato Gwyneth Paltrow"

Passano gli anni ma Brad Pitt resta uno degli uomini più belli al mondo. Più affascinante che mai anche dopo aver raggiunto il traguardo dei 60 anni. "Non mi tiro indietro di fronte all'invecchiamento; mi preoccupo di più del benessere", ha dichiarato qualche anno fa in un'intervista alla rivista Telva. L'attore ha ammesso di aver capito solo col tempo l'importanza di certi gesti. Ha confidato di "non aver mai prestato molta attenzione alla mia cura della pelle" in passato. Si è persino "lavato il viso con qualsiasi detergente per il corpo avessi a portata di mano. E questo finché la mia compagna di allora, Gwyneth Paltrow, non mi ha fatto conoscere l'importanza della pulizia del viso". I due si sono amati dal 1994 al 1997. In una recente intervista a Vogue USA, l'ex marito di Angelina Jolie ha raccontato come la Paltrow lo abbia introdotto nel mondo della bellezza e dell'estetica: "Ho una routine di cura della pelle molto semplice, ma sono meticoloso. Gwyneth Paltrow è stata la prima a farmi lavare il viso due volte al giorno".
La skincare di Brad Pitt
La routine di cura della pelle, o skincare che dir si voglia, di Brad Pitt si basa su pochi prodotti e tre passaggi fondamentali. Lui stesso ha assicurato che "è molto semplice". Innanzitutto, deterge il viso due volte al giorno, una al mattino e una alla sera prima di andare a dormire. Questo serve a rimuovere le impurità e riequilibrare la pelle. Poi usa un siero antiossidante e una crema idratante per idratare in profondità i pori, permettendo loro di rigenerare le cellule e prevenire i segni visibili dell'invecchiamento. Infine, l'attore usa quotidianamente la protezione solare poiché i raggi UVA sono un fattore chiave nella comparsa delle rughe. A volte meno è meglio, ma per ottenere risultati grandi ed efficaci bisogna essere costanti. Brad Pitt docet.