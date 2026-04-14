L'ex modella compie 61 anni e svela il suo segreto per addominali di ferro  

A 61 anni, Paulina Porizkova torna a far parlare di sé con un post sui social che unisce immagine e riflessione. Mostrandosi in bikini, la supermodella ha condiviso un pensiero sul tempo che passa e sul valore dell’autostima, riaccendendo il dibattito tra i suoi follower. Non è la prima volta che accade: ogni sua apparizione pubblica riporta al centro la stessa domanda, ovvero come riesca a mantenersi così in forma. La risposta, almeno secondo quanto emerge dai suoi contenuti, non passa da soluzioni rapide né da interventi estetici, ma da un approccio costruito nel tempo. Un equilibrio che unisce attività fisica, alimentazione flessibile e un rapporto più consapevole con il proprio corpo.

Come si mantiene in forma Paulina Porizkova

Al centro della routine di Paulina Porizkova c’è il Pilates, disciplina che la modella considera un pilastro del proprio benessere. Nei suoi contenuti social e sul canale YouTube, ne sottolinea i benefici, in particolare per la tonicità addominale, attribuendo alla costanza e alla varietà degli esercizi i risultati ottenuti. Accanto al Pilates, la modella integra allenamenti di forza, anche con pesi leggeri, e attività cardiovascolari come la danza e la bicicletta. Un approccio che si è evoluto nel tempo, soprattutto dopo un intervento chirurgico bilaterale all’anca nel 2024. In seguito a quell’esperienza, ha scelto un allenamento più consapevole, adattato alle esigenze del corpo e alle fasi della vita, inclusa la menopausa. L’esercizio fisico, oggi, non risponde più a standard esterni, ma a un obiettivo personale: il benessere. Un cambio di prospettiva che segna una distanza rispetto alle logiche estetiche che hanno accompagnato gran parte della sua carriera.

Alimentazione e benessere di Paulina Porizkova

Anche sul fronte alimentare, la Porizkova adotta un approccio equilibrato e non restrittivo. Tra le strategie utilizzate, il digiuno intermittente, con pasti concentrati in una finestra temporale definita, generalmente tra le 10:00 e le 18:00. Durante questo periodo, privilegia opzioni leggere come frullati vegani, zuppe o bowl mentre la sera si concede maggiore libertà, includendo anche vino o dessert. Lungi dal seguire regole rigide, il suo approccio si basa sull'ascolto dei bisogni del suo corpo. Non elimina cibi né si priva del piacere di gustarli, perché comprende che questa flessibilità è fondamentale per mantenere l'equilibrio. "Se il mio corpo ha bisogno di pollo fritto, lo mangio", ha affermato, chiarendo che il suo rapporto con il cibo è guidato dal piacere, non dal senso di colpa. La Porizkova ha inoltre scelto di non ricorrere alla chirurgia o a procedure invasive. La sua routine di cura della pelle si concentra sull'essenziale: sieri, creme idratanti con protezione solare e un trucco semplice. La sua priorità è una pelle sana e un aspetto naturale.