Mourinho il look con la Roma fa tendenza: quanto costa e cosa indossa FOTO

Mourinho , quando l'abito fa il monaco. Lo stile dello Special One mostrato in panchina nella gara della Roma contro la Sampdoria non è passato inosservato ai più appassionati di moda . Il look sfoggiato dal portoghese era basato su un Jeans elasticizzato mediamente attillato, accompagnato da scarpa in pelle di cervo color testa di moro e una felpa con cappuccio in cashmere nera. Tutto griffato Zegna, il suo sponsor personale.

Mourinho, i prezzi esorbitanti del suo stile special

Josè Mourinho, nella gara della Roma contro la Sampdoria, ha mostrato un look all'apparenza banale, ma che in realtà ha un valore di tutto rispetto. La particolarità dello stile dello Special One è da cercare nell'azienda di moda Zegna, che ha fornito all'allenatore portoghese, suo testimonial, gli abiti di cui aveva bisogno. I prezzi dello stile sfoggiato da Mou non sono da poco: i jeans elasticizzati costano la bellezza di 595 euro, le scarpe in pelle 795 e la felpa di cashmere 1950. In totale: 3310 euro per andare in panchina.