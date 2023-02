Matilde Mourinho apre un negozio a Londra. E papà José applaude

Matilde Mourinho, la prima figlia di José, si sta affermando ormai da un paio d'anni come creatrice di gioielli. Ha ricevuto premi e la stampa inglese, che non regala niente a nessuno, l'ha spesso elogiata per le sue creazioni ecosostenibili. Adesso è arrivato un altro importante passo per lei e la sua "Matilde jewellery": è stato aperto un negozio a Londra e anche papà Mou ha apprezzato, commentando le immagini dello store su Instagram con cuori e applausi.