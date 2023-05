Berrettini e Melissa Satta a Cannes: il matchy matchy è favoloso!

Quanta sintonia tra Matteo Berrettini e Melissa Satta ! La coppia è stata la più fotografata al Festival di Cannes : per i due si tratta del primo red carpet insieme. E per l'occasione hanno optato per un look matchy matchy , ovvero un coordinato sulla tonalità del bianco. Entrambi hanno sfoggiato uno smoking chiaro: più sensuale quello della Satta, firmato Stella McCartney, con lingerie a vista, gioielli Chopard e decollete preziose di Roger Vivier; virato sull'avorio invece quello di Berrettini griffato Boss e abbinato a stringate nere lucide. Belli, bellissimi, da mozzare il fiato.

Berrettini e Melissa Satta in bianco a Cannes

Al Festival di Cannes Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno anticipato una delle tendenze dell'estate 2023. Il bianco sarà uno dei colori più in della prossima stagione. Davanti ai fotografi lo sportivo e la soubrette si sono tenuti la mano per tutto il tempo, mostrandosi molto innamorati e affiatati. Insieme dalla scorso dicembre Berrettini e la Satta fanno già sul serio, come rivelato dalla showgirl in una recente intervista: Matteo ha conosciuto Maddox, il figlio che la compagna ha avuto dall'ex marito Boateng, mentre Melissa ha incontrato i genitori del nuovo fidanzato. La differenza d'età - lui 26 anni, le 36 - non è assolutamente un problema.