Anna Kalinskaya in vacanza con Sinner, il look è di lusso: quanto costano borsa e ciabatte

Prima vacanza d'amore in Sardegna per Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Per l'occasione la tennista russa ha indossato look semplici senza però rinunciare al glamour. La 25enne ha sfoggiato accesori griffati e alla moda, non proprio alla portata di tutti. È il caso delle ciabattine di Hermès, ormai da anni un must dell'estate. Anna ha scelto la variante in bianco. Prezzo? 595 euro. Si tratta del modello Oran, morbide e comode, in vitello Box con suola in cuoio, dal tacco di un solo centimetro. Le più cercate e acquistate dalle fashion addicted, viste ai piedi di tante celebrity come Meghan Markle. Un vero e proprio oggetto del desiderio, descritte come scarpe "da possedere per tutta la vita". Sono ormai considerate iconiche e per questo sono state inserite nella Hall of Fame di Hermès insieme alla cintura Collier de Chien, alla Kelly e alla Birkin Bag ed altre creazioni leggendarie della maison francese.