Sinner alla Fashion week conquista tutti: chi lo ha vestito e quanto costano le sue scarpe

Campione, campionissimo, numero uno azzurro e numero uno al mondo: Jannik Sinner non è solo (e non è poco) lo sportivo più famoso d'Italia ma è anche ormai uno degli uomini immagine più cercato al mondo. Protagonista alla Fashion Week di Milano (senza fidanzata), ospite di Gucci di cui è testimonial, ha stregato tutti per i modi gentili e per il suo look di cui Vogue fornisce i dettagli. Eccoli: Sinner ha scelto l'eleganza minimale che "secondo i codici stilistici di Gucci ora si traduce in “casual grandeur”: un completo composto da pantaloni asciutti e una giacca boxy con tasche applicate, ma il dettaglio sportivo che cita il campo da tennis è la polo verde indossata sotto al “suit”. Infine le sneakers bianche Nike Air Force 1 con swoosh blu navy a contrasto". Costo? Poco più di 100 euro. Non è noto, invece, il prezzo del completo di Sinner.