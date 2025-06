Lo zaino griffato e le scarpe "comuni": i marchi e i prezzi del look del primo giorno di De Bruyne in Italia

Look total black per Kevin De Bruyne nel suo primo giorno italiano. Il campione belga ha scelto un look semplice, scuro, impreziosito da scarpe bianche e da uno zaino griffato. Nell'ordine: lo zaino di De Bruyne ha il tipico ricamo di Bottega Veneta e costa circa 3500 euro. Le scarpe hanno un prezzo molto più comune: sono le Nike Killshot 2 e costano circa 100 euro. Griffato sì, ma senza esagerare, De Bruyne ha scelto un basso profilo per le sue prime ore italiane.

De Bruyne passione moda, la sua linea di abbigliamento

De Bruyne ha da sempre una passione per la moda e nel 2014 ha anche lanciato una linea di abbigliamento, la "KDB". Parte dei ricavi sono destinati in beneficenza, ma ciò non toglie che il neo campione del Napoli sia, da sempre, appassionato di abiti e scarpe. E come lui la moglie. Anche per questo, poco ma sicuro, a Napoli si divertirà parecchio.