De Bruyne al Napoli diretta: visite mediche e firma, tutti gli aggiornamenti di oggi

Kevin De Bruyne si prepara a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli . Contratti pronti per essere firmati , con il centrocampista del Manchester City che è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche a Villa Stuart e poi mettere nero su bianco l'accordo raggiunto con il club di Aurelio De Laurentiis. Antonio Conte lo aspetta. Segui la giornata in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

11:46

Il padre di De Bruyne: "Conte molto importante nella scelta del progetto"

A Roma, è atterrato in mattinata anche Herwig De Bruyne, che ha accompagnato il figlio Kevin nel giorno che apre ufficialmente la sua avventura con il Napoli: "Perché Kevin ha scelto il Napoli? Perché era interessato a giocare ancora ad alti livelli per un paio d'anni - ha dichiarato il padre del calciatore ai microfoni di CalcioNapoli24 TV -. Ci aspettavamo un'accoglienza più calda rispetto al Manchester. Lui è sereno. Vuole dare il massimo. Conte? È stato molto importante nella scelta del progetto sportivo".

11:35

Il Napoli per giocare l'ultimo Mondiale da protagonista

Archiviata la lunga esperienza con la maglia del Manchester City, si avvicina un anno molto importante per la carriera di Kevin De Bruyne. Dai primi passi con il Napoli di Antonio Conte ai mesi che porteranno al Mondiale, che potrebbe rappresentare l'ultima grande competizione internazionale con i Diavoli Rossi per KDB. Ad oggi, la nazionale di Rudi Garcia è terza nel gruppo J delle qualificazioni, ma con due partite in meno rispetto a Macedonia del Nord e Galles.

11:22

Retroscena De Bruyne: dove andrà ad abitare

Kevin De Bruyne e sua moglie Michele conoscono bene la città di Napoli: qui ritroveranno i coniugi Mertens e un amico come Romelu Lukaku, ma non solo. IL RETROSCENA

11:10

La vita di De Bruyne, tra solidarietà e passioni

Tutto sul centrocampista belga: la somiglianza e l’imitazione di Macaulay Culkin, fino all'importanza della famiglia e al suo brand. LA VITA DI KDB

11:00

De Bruyne, visite mediche in corso

In corso le visite mediche di Kevin De Bruyne a Villa Stuart, con il centrocampista belga alle prese con l'iter che precede la firma sul contratto che lo legherà al Napoli. All'esterno della clinica romana, tanti tifosi attendono l'uscita del classe '91.

10:50

La formazione del Napoli con De Bruyne: cosa ha in mente Conte

De Bruyne consente ad Antonio Conte di ampliare il ventaglio di soluzioni a sua disposizione: ecco il possibile undici titolare del Napoli nella prossima stagione.

10:40

Com'è iniziata la giornata italiana di De Bruyne

Sarà una lunga giornata per Kevin De Bruyne, impegnato oggi nelle visite mediche a Villa Stuart, prima di apporre la firma sul contratto con il Napoli. Questa mattina, intorno alle ore 9, il suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, direttamente da Bruxelles: le immagini dopo l'atterraggio.

10:35

Delirio De Bruyne, tifosi del Napoli impazziti

I primi scatti di Kevin De Bruyne all'arrivo a Villa Stuart: tifosi del Napoli impazziti, accoglienza da urlo a Roma.

10:33

L'entusiasmo a Villa Stuart per l'arrivo di De Bruyne

Ecco i tantissimi tifosi che hanno accolto Kevin De Bruyne a Villa Stuart a Roma, prima delle visite mediche con il Napoli.

10:27

Visite mediche per De Bruyne

Kevin De Bruyne è ora all'interno di Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Accoglienza incredibile dei tifosi del Napoli, che hanno travolto il centrocampista belga con il loro entusiasmo.

10:18

De Bruyne è arrivato a Villa Stuart

Kevin De Bruyne è arrivato! Il centrocampista belga è ora a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli.

10:13

Tifosi del Napoli in fermento

Entusiasmo alle stelle a Roma, centinaia di tifosi del Napoli in attesa a Villa Stuart: a breve l'arrivo di Kevin De Bruyne.

10:05

Tantissimi tifosi del Napoli a Villa Stuart

A Villa Stuart, le forze dell'ordine sono chiamate a contenere l'entusiasmo dei tantissimi tifosi del Napoli che stanno attendendo l'arrivo di Kevin De Bruyne. È lì che il campione belga sosterrà le visite mediche con il club azzurro.

10:00

De Bruyne, record di assist con il Manchester City

Per Kevin De Bruyne, 170 assist serviti in 422 partite giocate dal 2015 con il City tra Premier e coppe: un dato che lo rende il primatista indiscusso dei cinque top campionati europei, davanti ad altri fuoriclasse come Messi (147), Müller (146), Salah (128) e Di Maria (123).

9:51

De Bruyne atteso a Villa Stuart

Una volta lasciato l'aeroporto di Fiumicino, Kevin De Bruyne è ora atteso a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Poi, sarà il momento della firma nella sede della Filmauro.

9:46

Si allunga la serie di campioni dell'era De Laurentiis

Da Hamsik a Lavezzi, passando per Cavani e Mertens, fino ad arrivare a Kvaratskhelia e Osimhen. Ora, è il tempo di Kevin De Bruyne: si allunga la serie di campioni dell'era De Laurentiis.

9:40

De Bruyne ha lasciato Fiumicino

Bagno di folla per Kevin De Bruyne, che ha appena lasciato l'aeroporto di Fiumicino, direzione Villa Stuart. Il belga è stato accompagnato dal capo scouting del Napoli, Maurizio Micheli.

9:30

Un tocco di classe per Conte

Kevin De Bruyne alzerà il tasso tecnico del Napoli e di tutta la Serie A. In una squadra già feroce e organizzata come quella allenata da Antonio Conte, il belga servirà per aumentare lo spessore della qualità degli azzurri. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

9:20

De Bruyne, 23 titoli in bacheca

Atterra sul pianeta Napoli un giocatore che può vantare 22 titoli in carriera: tre i trofei vinti in Belgio a inizio carriera con il Genk, poi la Supercoppa e la Coppa di Germania con il Wolfsburg, fino all'epopea City. Alla corte di Guardiola, ha portato a casa sei Premier League, due FA Cup, tre Community Shield e cinque edizioni della Coppa di Lega. Nel 2023, la coppa più importante: la Champions League vinta contro l'Inter, che gli ha poi consentito di alzare al cielo anche il trofeo del Mondiale per Club all'alba del 2024.

9:16

Un fuoriclasse a parametro zero

Kevin De Bruyne incarna perfettamente il concetto di fuoriclasse. Colpo magistrale del Napoli, che si è aggiudicato a parametro zero il talento del Manchester City, alla soglia dei suoi 34 anni. IL GENIO DE BRUYNE

9:12

Visite mediche e firma per De Bruyne

È il giorno di Kevin De Bruyne al Napoli. Il giocatore belga sarà sottoposto alle visite mediche di rito a Roma, a Villa Stuart, prima di recarsi nella sede della Filmauro per firmare il contratto che lo legherà al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

9:10

De Bruyne è atterrato in Italia

Kevin De Bruyne è atterrato all'aeroporto di Fiumicino proprio in questi minuti e ora è pronto a sostenere le visite mediche con il Napoli a Villa Stuart. Si apre un nuovo capitolo per la squadra azzurra, con il centrocampista del Manchester City fortemente voluto da Antonio Conte.

Napoli