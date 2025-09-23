Charlene di Monaco con l'abito da sposa al Pallone d'Oro 2025 fa impazzire tutti

La principessa Charlene di Monaco è apparsa al galà del Pallone d'Oro 2025 a Parigi, in Francia, in sostituzione del principe Alberto , che ogni anno partecipa a questa importante cerimonia. Durante la sua partecipazione, Charlene è stata incaricata di consegnare il Premio Socrates, che premia i calciatori che usano la loro influenza per ispirare cambiamenti positivi nella società e influenzare le nuove generazioni. La sua scelta si è basata sul suo impegno per "i giovani e l'educazione attraverso lo sport", un'impresa che ha costantemente sostenuto, sia nel suo ruolo reale che come nuotatrice. La principessa si è presentata all'evento con un look che non è passato di certo inosservato. Un modello di Elie Saab , tra i suoi brand preferiti. In sostanza ha optato per un abito da sposa bianco dal taglio dritto, lungo fino a terra, realizzato in un tessuto fluido e drappeggiato. La scollatura a barca dava sobrietà, bilanciata da maniche lunghe che coprivano completamente le braccia. Il design apparentemente semplice incorporava pieghe strategiche che esaltavano la silhouette e un drappeggio discreto che risaltava sulla schiena.

Charlene ha abbinato l'abito a una pochette d'argento e orecchini di diamanti a forma di corallo. Entrambi gli elementi hanno aggiunto luminosità all'insieme senza sminuire l'eleganza dell'abito. I capelli, raccolti in uno chignon basso, e il trucco sobrio hanno completato la scelta stilistica. La coerenza di ogni elemento del look rifletteva una scelta ponderata per un evento internazionale in cui la presenza della principessa era sia istituzionale che personale.

Charlene di Monaco al Pallone d'Oro 2025, il potere dell'abito bianco

A 47 anni, Charlene conferma che il bianco è una delle tonalità più sofisticate per ogni stagione, persino per l'autunno. Sebbene spesso associato alla primavera e all'estate, questo colore è diventato un caposaldo intramontabile grazie alla sua capacità di slanciare la figura grazie alla sua tonalità luminosa. Di proiettare freschezza ed eleganza senza bisogno di accessori pesanti e di adattarsi a qualsiasi evento. L'abito di Charlene si è distinto per il taglio pulito e minimalista. La scelta del bianco, abbinata a un trucco naturale e a un'acconciatura raffinata, come lo chignon liscio con frangia laterale, riafferma l'immagine sofisticata e sobria che ha caratterizzato lo stile della principessa negli ultimi anni. Con il suo abito bianco, Charlene di Monaco non solo ha celebrato con stile l'inizio dell'autunno, ma ha anche riaffermato il suo ruolo di icona della moda reale, con una scelta apparentemente semplice ma ricca di eleganza e raffinatezza.

Perché Charlene di Monaco era al Pallone d'Oro 2025

La cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2025 è stata una serata speciale che, oltre a mettere in risalto l'impegno benefico di Charlene ha ricordato anche la sua carriera sportiva. La principessa ha gareggiato nella staffetta 4x100 misti alle Olimpiadi di Sydney 2000, classificandosi quinta con la squadra sudafricana. Prima di allora ha vinto titoli nazionali, medaglie ai Giochi Panafricani e un argento ai Giochi del Commonwealth. Ha così unito il suo lato personale e il suo ruolo istituzionale in una delle serate più glamour del calendario calcistico.