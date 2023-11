Carol Alt sbarca su OnlyFans a 62 anni: ecco cosa si vedrà sul suo profilo

Carol Alt ha deciso di aprire un account OnlyFans all'età di 62 anni . Il motivo è chiaro: la top model vuole avere, per la prima volta nella sua carriera, il pieno controllo della sua immagine. "Quarantaquattro anni di lavoro e non possiedo una delle mie foto", ha detto a PageSix. "Quando le persone mi chiedono "Hai una foto che posso usare?" Devo andare a chiedere a qualcuno", ha aggiunto.

Carol Alt su OnlyFans: "Voglio definire la mia immagine"

"Su OnlyFans posso scegliere una foto o no, dire che la voglio o no, sono mie. Posso scattare come voglio. È l'onda del futuro... Non voglio essere definita dall'immagine che qualcuno ha di me. Voglio definire la mia immagine", ha dunque spiegato Carol Alt per poi rivelare cosa troveranno i fan sul suo profilo: "Alcune foto di nudo ma fatte con gusto. Nudi sexy ma belli".

Carol Alt e i guadagni di OnlyFans in beneficenza

Sulla questione età Carol Alt ha precisato: "Vorrei che la gente sapesse che aspetto ho oggi... L'età non mi definisce. Le donne sono belle a ogni età". Ha inoltre fatto sapere che donerà parte degli incassi a enti di beneficenza per la salute mentale delle donne.