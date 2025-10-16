I perizomi pelosi di Kim Kardashian fanno scalpore: sold out in poche ore

Kim Kardashian sa sempre come stupire. L'ultima trovata del suo brand di intimo SKIMS si chiama Ultimate Bush . Ovvero un perizoma minimal realizzato in rete elasticizzata trasparente, con peli sintetici (un mix di ricci e lisci) cuciti sul davanti per imitare l'estetica dei peli pubici. Disponibile in ben dodici tonalità, per soddisfare tutti. Il costo è di 42 euro e sul sito è già sold out. Le reazioni dei fan sono state le più disparate: dall'indignazione alla confusione alla pura curiosità, con molti che hanno definito la collezione "ridicola", "così divertente" e "letteralmente folle". Qualcuno ha elogiato la creatività di Kim: "Un modo intelligente per attirare le persone sul tuo sito web, farle ridere e poi farle acquistare cose carine di cui non hanno nemmeno bisogno. Un team di e-commerce geniale".

Kim Kardashian e il perizoma con peli finti

Il perizoma con peli di Kim Kardashian è essenzialmente un merkin – cioè una “parrucca pubica”, accessorio storico usato fin dal XV secolo per coprire o decorare l’area genitale, spesso per motivi igienici o estetici – integrato in lingerie moderna. La presentazione è avvenuta attraverso un video su Instagram, con un format da quiz televisivo anni Settanta ispirato a “Does The Carpet Match The Drapes?”, espressione idiomatica sull’abbinamento tra capelli e pelo pubico. Le modelle hanno mostrato versioni blurate del capo, creando stupore tra gli spettatori. Sul portale Skims, l’articolo è promosso con lo slogan "con i nostri nuovi e audaci Faux Hair Panty il tuo tappeto può essere del colore che desideri". Lady Kardashian ha quindi condiviso sulle sue Instagram Stories immagini di alcuni campioni, commentando divertita: "Quanto sono divertenti questi merkins?". E ha proseguito: "Abbiamo diversi colori, diversi peli. Questo è folle. Skims, baby". E il design è fatto apposta per far sembrare che lo slip non ci sia: con fianchetti e stringa sottilissimi, si vede solo il finto pelo.

Kim Kardashian fa scalpore con i prodotti di SKIMS

Il brand Skims è diventato virale per i suoi prodotti alternativi. Ricordate il Nipple Bra, il reggiseno con capezzoli finti incorporati che andava esaurito ogni volta che veniva riassortito? E chi potrebbe dimenticare il Face Wrap, una fascia "con supporto per la mascella" che rivaleggiava con Hannibal Lector in fatto di inquietudine? Forse non dovremmo sorprenderci che l'ultima rivelazione di Skims nel settore dell'intimo sia un perizoma con peli finti attaccati. Del resto Kim Kardashian è nota per essere una trendsetter, i cui prodotti tendono a sparire dagli scaffali virtuali in un lampo. I più hanno preso questo nuovo perizoma come un accessorio per divertirsi e stupire e per questo sta andando a ruba.