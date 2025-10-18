Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
La casa di Dawson's Creek è in vendita: "Era la vera star della serie"

La casa di Dawson's Creek è in vendita: "Era la vera star della serie"

La celebre abitazione di Dawson Leery, affacciata sul fiume in North Carolina, è sul mercato. Per i fan, è un pezzo di storia della tv
3 min
TagsDawson's Creek

L’iconica casa di Dawson Leery, protagonista della serie cult Dawson's Creek, è ufficialmente in vendita. Situata a Wilmington, in North Carolina, l’abitazione affacciata sul fiume Cape Fear è stata messa sul mercato per 3,25 milioni di dollari (circa 3 milioni di euro). Protagonista silenziosa di moltissime scene, la casa è entrata nell’immaginario collettivo come uno dei simboli della serie andata in onda dal 1998 al 2003. Con la sua facciata bianca, il portico avvolgente e il molo in legno, l’abitazione è diventata un’icona della vita costiera americana e delle turbolenze adolescenziali vissute dai personaggi interpretati da James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams. Secondo l’annuncio immobiliare, la proprietà si estende su oltre 6.800 metri quadrati di terreno (1,7 acri) e dispone di quattro camere da letto e quattro bagni.

Dawson's Creek, la vera storia della casa e perché è in vendita

A rendere la notizia ancora più toccante è il legame affettivo della famiglia proprietaria con l’abitazione. In un post su Instagram, i discendenti raccontano: "La nostra villa è rimasta nella stessa famiglia sin dalla sua costruzione nel 1880. Nostra madre Margaret ha vissuto qui durante tutti gli anni delle riprese ed era amata da cast e troupe. Il suo affetto era riflesso nella serie, per questo la casa è stata la vera star di quello show così iconico". Dopo la recente scomparsa di Margaret, i familiari hanno deciso di mettere in vendita la proprietà, definendo l’addio alla casa come "un dolore immenso".

Dawson's Creek, la reunion senza James Van Der Beek

La notizia arriva a poche settimane dalla reunion del cast per un evento benefico, che si è svolta a settembre. Assente all’incontro, l’attore James Van Der Beek, che interpreta Dawson. L'attore, 48 anni, sta affrontando una battaglia contro un tumore al colon-retto di stadio 3.

