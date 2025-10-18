La casa di Dawson's Creek è in vendita: "Era la vera star della serie"

L’iconica casa di Dawson Leery, protagonista della serie cult Dawson's Creek, è ufficialmente in vendita. Situata a Wilmington, in North Carolina, l’abitazione affacciata sul fiume Cape Fear è stata messa sul mercato per 3,25 milioni di dollari (circa 3 milioni di euro). Protagonista silenziosa di moltissime scene, la casa è entrata nell’immaginario collettivo come uno dei simboli della serie andata in onda dal 1998 al 2003. Con la sua facciata bianca, il portico avvolgente e il molo in legno, l’abitazione è diventata un’icona della vita costiera americana e delle turbolenze adolescenziali vissute dai personaggi interpretati da James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams. Secondo l’annuncio immobiliare, la proprietà si estende su oltre 6.800 metri quadrati di terreno (1,7 acri) e dispone di quattro camere da letto e quattro bagni.