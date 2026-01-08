Maduro, dopo la tuta Nike tutti vogliono la felpa blu Origin  

Maduro con la felpa blu della Origin

Maduro è stato immortalato con alcuni agenti della DEA mentre sfoggiava una felpa blu Origin. Non è chiaro come il capo sia finito addosso al venezuelano, ma il fondatore di Origin, Pete Roberts, ha ipotizzato che un agente possa averglielo messo per il freddo, scherzando sul fatto che potesse sentirsi così "il tessuto della libertà in terra americana". Origin, un marchio con base nel Maine noto tra gli appassionati di MMA e abbigliamento sportivo, ha rapidamente sfruttato la notorietà inaspettata. Su Instagram e Facebook ha pubblicato un post con la foto del leader venezuelano accompagnato dalla frase “Welcome to America”, annunciando che la felpa “Patriot Blue” RTX, anche se non sarà spedita fino alla primavera, è già disponibile per i pre-ordini.

Esplode il brand Origin grazie a Maduro

La felpa indossata da Maduro è in vendita al prezzo di 68 dollari, circa 57 euro, ed è possibile acquistarla sul sito ufficiale del marchio anche dall'Italia. Origin è un'azienda che, come rimarcato dal suo fondatore, punta molto sulla qualità e il dettaglio di ogni capo. Nello specifico questa felpa è consigliata per le attività sportive: offre un triplo effetto freddo per rinfrescare immediatamente grazie ai minerali termoregolatori incorporati, allontanare l'umidità dalla pelle e asciugarsi rapidamente per ottenere il massimo comfort.