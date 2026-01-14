Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
Charlene di Monaco e Meghan Markle spendaccione, quanto hanno speso in vestiti

Svelata la classifica delle royals che spendono di più per l'abbigliamento: Kate Middleton e Letizia di Spagna le più parsimoniose
3 min
TagsCharlene di MonacoMeghan Markle

Il sito web UFO No More ha pubblicato la sua attesissima analisi annuale rivelando una cifra sbalorditiva: le 20 reali più importanti al mondo hanno speso oltre 1.63 milioni di euro. Dai capi di alta moda ai marchi di largo consumo, la classifica offre un'istantanea precisa di coloro che considerano la moda il loro più grande investimento in immagine pubblica. In testa alla classifica c'è la principessa Olimpia di Grecia, con una spesa annuale di 246.614 euro. Ciò che colpisce di più non è solo il totale ma la sua media di 3.473 euro a capo, la più alta mai registrata, a conferma che il suo guardaroba trasuda solo ed esclusivamente lusso di alta gamma. Dopo di lei si piazzano in classifica Charlene di Monaco e Meghan Markle.

Quanto hanno speso Charlene di Monaco e Meghan Markle in vestiti

La spesa dell'ex nuotatrice, oggi principessa, Charlene di Monaco è stata per il 2025 di 244.483 euro. A differenza della principessa greca, la spesa della moglie di Alberto di Monaco è giustificata da un'enorme quantità di attività, con il debutto di 156 nuovi capi che rafforzano l'aurea glamour del Principato (tra gli outfit più belli dell'ultimo anno quello sfoggiato alla cerimonia per il Pallone d'oro). Tra l'altro non è la prima volta che si parla delle spese di Charlene: già in passato la principessa è stata accusata di avere le "mani bucate". Dopo di lei c'è Meghan Markle, che lo scorso anno ha speso 168.094 euro per i suoi vestiti sebbene non sia più una rappresentante della monarchia inglese insieme al marito Harry.

Kate Middleton e Letizia di Spagna optano per il riciclo

Kate Middleton ha speso per il suo guardaroba solo 82.238 euro, cercando di mantenere un equilibrio tra l'investimento in pezzi iconici di stilisti come Alexander McQueen e il riciclo intelligente. Meglio di lei la regina Letizia di Spagna: sedicesima su una classifica da venti, ha speso solo 44.064 euro. L'esempio perfetto che non sempre lo stile dipende dalle spese eccessive. 

