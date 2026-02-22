Andrea Pignataro è l'uomo più ricco d'Italia, ha superato anche Ferrero  

Con un patrimonio stimato in tempo reale da Forbes in 42,8 miliardi di dollari , l’imprenditore bolognese Andrea Pignataro ha superato Giovanni Ferrero, al primo posto da oltre quattro anni , diventando l’uomo più ricco d’Italia. Un passaggio di consegne avvenuto senza annunci né dichiarazioni, in linea con uno stile personale improntato alla riservatezza. Nato a Bologna nel 1970 e residente a Saint Moritz, Pignataro è il fondatore di Ion Group, realtà tecnologica specializzata nello sviluppo di software per la finanza globale. Il suo nome resta tuttavia poco noto al grande pubblico, a conferma di una scelta di basso profilo che ha accompagnato tutte le fasi della sua carriera.

Chi è Andrea Pignataro, l'uomo più ricco d'Italia

Laureato in Economia a Bologna e con un dottorato in matematica all’Imperial College di Londra, Pignataro ha iniziato il proprio percorso professionale in Salomon Brothers, storica banca d’affari poi confluita in Citigroup. Chi lo ha conosciuto negli anni universitari lo descrive come un talento fuori dal comune per il calcolo e il ragionamento quantitativo, qualità che avrebbero orientato le sue scelte successive. Nel 1999 la fondazione di Ion, nata dall’intuizione che i mercati finanziari sarebbero diventati sempre più dipendenti dagli algoritmi e dall’automazione. In una delle poche interviste rilasciate, nel 2023 al Sole 24 Ore, lo stesso Pignataro spiegava di aver avuto l’idea osservando quanto tempo venisse impiegato da professionisti altamente qualificati in operazioni che avrebbero potuto essere automatizzate. Poco si sa della sua vita privata: pare sia sposato e possiede, secondo Forbes, una "collezione di ville e hotel di lusso sull'isola di Canouan a Saint Vincent e Grenadine". Sembra, inoltre, che sia un grande appassionato di vela.

Ion Group e il modello di crescita senza quotazione

Ion è oggi una piattaforma tecnologica globale che fornisce dati e software a banche centrali, istituzioni finanziarie e governi. Una parte rilevante degli scambi internazionali di azioni, obbligazioni e derivati passa attraverso i suoi sistemi. Tra i clienti figurano Amazon, Microsoft e circa il 30% delle banche centrali del mondo. Nel tempo il gruppo ha acquisito numerose società, tra cui Dealogic e Fidessa, senza mai ricorrere alla quotazione in Borsa. Il valore complessivo degli asset è stimato intorno ai 30 miliardi di dollari. La holding personale, Bessel Capital, con sede in Lussemburgo, ha registrato nell’ultimo bilancio disponibile utili per 151 milioni di euro, in forte crescita rispetto all’anno precedente. In Italia Pignataro è spesso definito “il Bloomberg italiano”, in riferimento al fondatore dell’omonima piattaforma finanziaria, con cui condivide il settore e gli esordi in Salomon Brothers. L’obiettivo dichiarato è ridurre ulteriormente il divario entro il 2030.

Gli investimenti in Italia e l’archiviazione dell’indagine fiscale

Nonostante la residenza svizzera, negli ultimi anni Pignataro ha investito in Italia circa 5,7 miliardi di euro. Tra le principali operazioni figurano l’acquisizione di Cerved e Cedacri, l’ingresso nel capitale della Cassa di Risparmio di Volterra e l’acquisto di Prelios per 1,35 miliardi. Ha inoltre investito nel marchio bolognese Macron ed è stato azionista di Mps e della banca Illimity. La sua attività è stata oggetto anche di un’indagine della procura di Bologna per presunta evasione fiscale, relativa al periodo 2013-2023. Nel giugno 2025 è stato raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento di 280 milioni di euro. A ottobre dello stesso anno il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione, riconoscendo che il centro dei suoi interessi economici si trovava all’estero. Una vicenda che non ha modificato il tratto distintivo del personaggio: una delle fortune più grandi d’Europa costruita lontano dai riflettori.