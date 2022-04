I più ricchi d'Italia, la classifica Forbes: in vetta Ferrero

Giovanni Ferrero è l'uomo più ricco in Italia. A decretarlo l'annuale classifica stilata da Forbes. L'imprenditore a capo dell'omonimo impero dei dolci ha un patrimonio stimato in in 36,2 miliardi di dollari ed è al 36esimo posto tra i 2.668 miliardari del mondo. Al secondo posto c'è Leonardo Del Vecchio di Luxottica (52esimo nel mondo), che accorcia sul capolista riducendo la differenza da 10 a 8,9 miliardi di distanza. Sale sul podio – con 7,8 miliardi – Giorgio Armani, che precede Silvio Berlusconi (7,1 miliardi), a sua volta in risalita rispetto ad aprile 2021 (era sesto) e alla fine dello scorso anno (quando era invece quinto).