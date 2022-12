I sei alimenti più pericolosi per la salute, secondo la scienza

Sono sei, secondo la rivista scientifica Lancet, gli alimenti più pericolosi per la salute . Cibi che, se consumati in maniera spropositata ed eccessiva, potrebbero portare a malattie croniche e deleterie come ad esempio il diabete o altri disturbi come il morbo di Alzheimer.

1. Bibite e bevande zuccherate

Le bevande zuccherate e quelle analcoliche sono associate al sovrappeso e all'obesità. Inoltre possono aumentare il rischio di diabete di tipo 2, di malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. Non solo: la scienza ha dimostrato che l'uso frequente di bibite zuccherate può portare ad aumentare i livelli di zucchero nel sangue con il rischio di incappare in demenza precoce. Oltre alla possibilità di soffrire ancora di più di Alzheimer.

2. Grassi trans

I grassi trans, reperibili soprattutto negli snack dolci e salati di produzione industriale, sono responsabili di almeno cinquecentomila decessi annui nel mondo. Aumentano i livelli di colesterolo Ldl, biomarcatore attendibile per il rischio cardiovascolare, e riducono quelli del colesterolo Hdl, che invece porta via il colesterolo cattivo dalle arterie e lo trasporta verso il fegato.

3. Zucchero raffinato

Lo zucchero raffinato e i dolcificanti artificiali creano problemi di sovappeso, obesità, diabete, malattie cardiovascolari, carie dentali e alcuni tipi di cancro. L'eccessiva assunzione di zucchero raffinato porta inoltre ad alcune malattie mentali. Zucchero bianco, mais, malto, acero, sciroppo di fruttosio, miele e melassa sono tutti naturali. Gli zuccheri aggiunti si trovano in: torte, biscotti, succhi di frutta zuccherati, cioccolatini, caramelle e dessert a base di latte.

4. Grassi saturi

In generale è preferibile evitare i grassi saturi soprattutto di origine animale come lardo, panna, burro, strutto, i salumi a elevato contenuto di grassi e il consumo frequente di formaggi così come i grassi o cibi contenenti “grassi vegetali idrogenati” (margarine). Aumentano il rischio di infarto o morte per malattia coronarica. Un uso spropositato può portare anche in questo caso a sviluppare l'Alzheimer e altre malattie neurodegenerative.

5. Glutammato monosodico

Il glutammato monosodico è un esaltatore di sapidità, che viene addizionato ad altri aromi per evitare di doverli utilizzare ad alte dosi. La capacità aromatizzante del glutammato viene sfruttata dall'industria alimentare per esaltare il sapore di prodotti stoccati, carni, pesce e di alcuni tipi di vegetali. Questo, però, porta ad un incremento della pressione del sangue mentre nei bambini crea il rischio di provocare un incremento dell'appetito.

6. Pesci con alti livelli di mercurio

Non tutti i pesci sono consigliati in una dieta sana e corretta. Sono assolutamente da evitare i pesci con alti valori di mercurio, che possono rivelarsi tossici per l'organismo. Pesci come squalo, tonno e pesce spada. Il mercurio può portare soprattutto a complicazioni per le donne in gravidanza, danneggiando il feto o il latte materno.