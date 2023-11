Costantino Vitagliano in ospedale da una settimana: "Ho una malattia"

Problemi di salute per Costantino Vitagliano. Da giorni l'ex tronista di Uomini e Donne è ricoverato in ospedale, come raccontato sui social network. "Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere", ha spiegato ai follower.