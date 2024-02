Kouame e la malaria: come si contrae, sintomi, cure, in quanto tempo si guarisce

C'è ansia per le condizioni di Christian Kouamé, da poco tornato in Italia dopo la vittoria della Coppa d'Africa con la sua Costa D'Avorio che ha contratto la malaria. Ad annunciarlo la Fiorentina, con un comunicato ufficiale sulle condizioni del suo giocatore: "In seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo".