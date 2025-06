In forma come Cristiano Ronaldo, la tecnica a costo zero che tutti possono copiare

Cristiano Ronaldo ha rivelato l'abitudine che più di tutte lo aiuta a rimanere giovane, sia fisicamente che mentalmente. Un'abitudine facilmente replicabile e praticamente a costo zero. L'attaccante vincitore di 5 Palloni d'Oro ha dichiarato in un'intervista al podcast Whoop che la chiave per prendersi cura del proprio corpo è riposare adeguatamente. Il 40enne ha ammesso che "quando sei giovane, pensi di vivere per sempre", motivo per cui ha deciso di migliorare le sue abitudini del sonno con l'avanzare della sua carriera. A questo proposito, ha sottolineato di prestare molta attenzione al sonno, affermando di dormire in media 7 ore e 15 minuti al giorno. "Il sonno è lo strumento più importante che ho; è l'unico momento della giornata in cui posso recuperare e rimettere tutto al suo posto. Per me, una buona notte di sonno è la cosa più importante che possiamo avere nella vita in termini di salute", ha fatto sapere.