Cristiano Ronaldo, auguri al gelo: il fisico è impressionante!

FINLANDIA - La pausa del campionato saudita non ha tolto il gusto della sfida al talento portoghese Cristiano Ronaldo che in questi giorni sta trascorrendo le vacanze natalizie in Lapponia in compagnia di tutta la propria famiglia. L’attaccante dell’ Al Nassr questa volta ha sfidato le condizioni climatiche, mettendosi in posa tra i ghiacci del Polo Nord. "Buon Natale a tutti” scrive il calciatore portoghese sul proprio profilo Instagram, mandando un messaggio di auguri a tutti i suoi followers dalla terra di Babbo Natale .

Ronaldo, un campionato in salita

Nonostante un rendimento all’altezza delle aspettative - dieci gol in dodici partite di campionato - Ronaldo prova a prendere per mano i propri compagni di squadra: la formazione allenata da Stefano Pioli attualmente occupa il quarto posto in classifica alle spalle di Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Qadisiya e ha un margine di undici punti dalla vetta. Alla ripresa del campionato - il prossimo il 9 gennaio - l'Al Nassr ospiterà l'Al Akhdoud. Nel frattempo, Cristiano Ronaldo non perde occasione per la crioterapia in Lapponia.