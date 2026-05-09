Kris Jenner e il caso Ozempic: “Mi ha fatto stare molto male”

Kris Jenner, la madre di Kim Kardashian e Kendall Jenner , rompe il silenzio su uno dei farmaci più discussi degli ultimi anni, Ozempic, e lo fa con parole nette. Ospite del podcast SHE MD, la manager settantenne ha raccontato di aver provato il trattamento quando era ancora poco conosciuto, salvo poi interromperlo rapidamente per gli effetti collaterali. “Mi ha fatto stare davvero male”, ha spiegato, ricordando nausea e un generale senso di debilitazione tale da impedirle persino di lavorare. Un’esperienza breve ma intensa, condivisa con la ginecologa Thais Aliabadi, che l’avrebbe immediatamente indirizzata verso alternative. “Non posso continuare così”, avrebbe detto Jenner in quel momento, ricevendo una risposta altrettanto pragmatica: cercare un’altra strada.

La svolta: peptidi e integratori sotto controllo medico

Dopo il fallimento del tentativo con il farmaco GLP-1, Kris Jenner racconta di aver intrapreso un percorso diverso, basato su iniezioni di peptidi e un’integrazione mirata. “Mi sono resa conto che per me funzionavano davvero”, ha chiarito, sottolineando come il cambiamento sia stato significativo soprattutto in termini di energia quotidiana. I peptidi, brevi catene di amminoacidi sempre più diffuse nel mondo del benessere, sono spesso associati a benefici come perdita di peso e miglioramento delle prestazioni. Ma, come ricorda anche l’American Medical Association, gli studi su alcuni di questi composti restano limitati e non privi di rischi, con possibili effetti collaterali anche rilevanti. Nel caso della Jenner, la combinazione con integratori - tra cui omega-3 e oli di pesce - avrebbe prodotto un effetto positivo complessivo. “Mi ha cambiato la vita”, ha dichiarato, aggiungendo che il nuovo regime le consente di sostenere ritmi intensi senza il consueto crollo serale. Benefici che, a suo dire, si riflettono anche su pelle, capelli e unghie.

Tra estetica e polemiche: il lifting e le smentite

Nel racconto di Kris Jenner non manca un passaggio sul celebre lifting che nel 2025 ha fatto il giro dei social. La stessa imprenditrice lo definisce con ironia “molto famoso”, attribuendone il successo al chirurgo Steven Levine, da lei apertamente elogiato. Negli ultimi mesi alcune indiscrezioni avevano ipotizzato un suo malcontento per l’intervento. Voci che Jenner ha respinto con decisione anche durante una conversazione con la figlia Khloé Kardashian nel podcast Khloé in Wonderland. “È una bugia totale”, ha chiarito. “Adoro il mio lifting e adoro il mio medico”.