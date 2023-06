MotoGP, Mir non recupera: sarà fuori anche in Germania

ROMA – Joan Mir non rientrerà in Germania . L’ufficialità arriva dalla risonanza magnetica che il pilota spagnolo della Honda ha effettuato ad Andorra, a seguito dell’infortunio rimediato durante le prove libere del Mugello , che lo hanno costretto a saltare il successivo Gran premio. L’esame diagnostico ha confermato la presenza di una “significativa contusione, con presenza li liquido sinoviale e di un'infiammazione che ne limitano forza mobilità”.

MotoGP, Honda al Sachsenring senza due piloti

L’esito dell’esame ha suggerito a Mir di rientrare in Spagna per farsi visitare dal medico di fiducia, il dottor Juan Garcias, al fine di valutare il miglior trattamento del trauma e il relativo piano di recupero. A rendere noto l’esito dell’esame è stato il team Honda, in una nota ufficiale, nella quale ha comunicato anche la volontà di non sostituire Mir per il Gran Premio tedesco. La squadra giapponese, dunque, si presenterà al Sachsenring con una formazione ampiamente rimaneggiata, vista la contemporanea assenza di Alex Rins, caduto sempre al Mugello, ma nel corso della Sprint, e uscito con un infortunio ben più serio rispetto al connazionale.