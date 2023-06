MotoGP, Acosta pronto a salire: 5 piloti per la KTM?

ROMA – Quella della KTM sembra sempre di più “una poltrona per 5”. Nei giorni scorsi, infatti, il talentino della Moto2 Pedro Acosta, già in forza alla scuderia austriaca, ha ufficializzato di voler far valere la clausola contrattuale che, la prossima stagione, gli consentirà di salire in MotoGP. Verosimilmente sempre in KTM. Ma al posto di chi? Ad oggi i vertici del team sembrerebbero più che mai intenzionati a confermare entrambe le coppie di piloti: da Brad Binder e Jack Miller, a Pol Espargaro e Augusto Fernandez.