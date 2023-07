Superbike, Camier contro Ducati: “Avvantaggiata dal regolamento”

ROMA – Se in MotoGP Francesco Bagnaia la sta facendo da padrone, in Superbike è Alvaro Bautista a portare alla gloria la Ducati, che presto potrebbe centrare il suo secondo titolo consecutivo. In questo momento nessuno sembra in grado di contrastare lo strapotere del team di Borgo Panigale, tanto che gli avversari iniziano a storcere il naso e a lamentarsi di presunti vantaggi della Ducati. In particolar modo nelle ultime settimane è stata la Honda a prendere una chiara posizione su tale argomento, chiedendo a gran voce un intervento dei vertici del motociclismo.