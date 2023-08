MotoGP, Yamaha ingaggia Rins: Morbidelli saluta il team giapponese

ROMA - Il mercato piloti in vista della prossima stagione comincia a prendere forma. Il primo tassello è stato mosso dalla Yamaha , che ha annunciato il nuovo compagno di squadra di Fabio Quartararo : il prescelto è Alex Rins , che lascerà il team Honda LCR. Ad annunciarlo è stata lo stesso team giapponese attraverso un comunicato: " Yamaha Motor Co., Ltd. è lieta di annunciare la firma di Alex Rins. Si unirà alla formazione di piloti del team ufficiale Yamaha per la stagione MotoGP 2024 insieme a Fabio Quartararo . Lo spagnolo di grande esperienza ha molte vittorie in gare di classe regina e di classe inferiore (6 MotoGP, 4 Moto2, 8 Moto3, 18 in totale) e podi (18 MotoGP, 17 Moto2, 23 Moto3, 58 in totale) a suo nome. La sua vasta esperienza e il suo innegabile talento lo rendono un'aggiunta pienamente qualificata e gradita alla formazione di piloti Yamaha".

Yamaha, Morbidelli ai saluti

Per uno pilota che arriva, ce n'è un altro che va via: Franco Morbidelli, infatti, al termine di questa stagione dirà addio alla Yamaha e andrà alla ricerca di una nuova sistemazione nella classe regina. Sono diversi gli scenari possibili per l'italo-brasiliano e si va dalla Ducati Gresini al Team Mooney VR46, senza escludere l'ipotesi Superbike. Ecco il comunicato della Yamaha: "Yamaha Motor Co., Ltd. annuncia che la sua partnership con Franco Morbidelli verrà interrotta alla fine del 2023, quando Morbidelli passerà a nuove sfide nelle corse. Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Racing e il Monster Energy Yamaha MotoGP Team sono estremamente grati per il contributo di Morbidelli, la sua motivazione costante e la sua mentalità positiva. Yamaha Motor Co., Ltd. augura a Morbidelli il meglio per i suoi futuri impegni nelle corse e riconferma il pieno supporto del Monster Energy Yamaha MotoGP Team per lui per il resto della stagione per concludere la loro partnership in bellezza".