Diretta MotoGp Mugello: segui la Sprint Race con Bagnaia e gli altri

Via alla Sprint della MotoGp al Mugello, gara veloce che fa da antipasto al gran premio di domani. La griglia di partenza: Marc Marquez in pole, dietro di lui Bagnaia e Alex Marquez. Il via alle 15. Tutti gli aggiornamenti.

15:06

Duello a tre: Bagnaia-Alex Marquez-Marc Marquez

Che duello Bagnaia-Alex Marquez: i due si toccano alla staccata di inizio giro. Caduto Acosta. Intanto Bagnaia ora è terzo.

15:04

Scatta la Sprint del Mugello

Partiti! Bagnaia subito in testa, Marquez parte malissimo. Subito caduta per Zarco e Binder. Bandiera gialla nel primo settore. Alex Marquez secondo, il fratello è terzo.

14:56

Pochi minuti al via, fa caldissimo

Temperature molto alte al Mugello e piloti continuamente "rinfrescati" con acqua fresca. Ci saranno da compiere 11 giri in questa sprint. Tanta gente sugli spalti.

14:35

Sarri al Mugello: “Acosta mi dà gusto”

C’è anche Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ospite al Mugello. A Sky Sport le sue parole: “Abito qui vicino, gioco in casa. La MotoGp l’ho sempre seguita. Acosta è un pilota che mi dà gusto. Mi sembra uno da un futuro importante. Ma tifo comunque i piloti italiani. Il derby? Roba grossa, pesante per la settimana prima e per quella dopo. Qui c’è un’atmosfera bellissima, si percepisce e si respira”.

14:21

Bagnaia c’è e sogna una vittoria

Marc Marquez si porta a casa la pole con il nuovo record della pista in 1:44.169 a precedere di 0.059 Francesco Bagnaia. Il torinese è vicinissimo alla prestazione dell’altro pilota Ducati. Sarà battaglia vera.

14:02

I numeri di Marquez

Come detto, quella di oggi è la pole numero 100 per Marc Marquez in tutte le classi. La 72esima in MotoGp e la sesta da inizio stagione. Numeri incredibili.

13:47

La griglia di partenza della Sprint

Marc Marquez ha centrato la 100esima pole position in carriera. Bagnaia c’è: secondo. Terzo Alex Marquez. Dalla seconda fila partono Quartararo, Vinales e Morobidelli.

13:45

Mugello