Valentino Rossi fischiato al Galà della MotoGp: Marc Marquez costretto a intervenire. Cos'è successo

VALENCIA (SPAGNA) - Clamoroso quello che è accaduto ieri, domenica 16 novembre, nel corso della cerimonia dei MotoGP Awards 2025 in cui i campioni del mondo delle tre categorie e i piloti della MotoGP sono stati premiati a Valencia dopo l'ultima gara della stagione. Infatti, a un certo punto dell'evento, sono state proiettate le immagini della cena fra le leggende della MotoGP (da Agostini a Schwantz fino a Stoner e Jorge Lorenzo) andata in scena durante il weekend di Misano e il pubblico spagnolo presente ha iniziato a fischiare copiosamente l’immagine di Valentino Rossi ogni volta che quest'ultima appariva sullo schermo. Una reazione inspiegabile e imbarazzante se si pensa che, solo 4 anni fa, Valencia celebrava la memoria del 'Dottore' con un imponente murales che si affacciava sulla corsia box del tracciato Ricardo Tormo. Con ogni probabilità il recente documentario 'Sepang Clash 10 years on', che ha svelato retroscena inediti nella querelle in pista fra Rossi e Marquez in Malesia, ha riacceso gli animi degli appassionati spagnoli che hanno espresso in maniera tutt'altro che elegante il loro disappunto nei confronti di Valentino.